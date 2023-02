Foot – Espagne: le Real Madrid domine Valence 2-0

Le Real Madrid a dominé le Valence CF 2-0 jeudi au Bernabéu en match en retard de la 17e journée de Liga, et recolle à cinq points du FC Barcelone, leader (50 points) après son succès 2-1 sur le terrain du Betis Séville mercredi.

Les Merengues n’ont eu besoin que deux minutes pour plier cette rencontre électrique : après le but refusé à Antonio Rüdiger en première période, Marco Asensio qui a ouvert la marque à la 53e d’une frappe limpide du droit depuis l’arête de la surface, et Vinicius a doublé la mise une minute plus tard en débordant la défense valencienne (54e).

Real Madrid – Valence 2 – 0

Classement: Pts J

FC Barcelone 50 19 Real Madrid 45 19 Real Sociedad 39 19 Atlético Madrid 34 19 Villarreal 31 19

…. Valence 20 19

