Foot – Euro-2024/Portugal: Ronaldo veut le record mondial de sélections

Cristiano Ronaldo a clairement affiché mercredi son ambition de détenir le record mondial de sélections en équipe nationale, une performance que le Portugais de 38 ans peut s’adjuger jeudi face au Liechtenstein en qualifications pour l’Euro-2024.

« Les records, c’est ma motivation, je veux devenir le joueur avec le plus de sélections nationales de l’histoire, ce serait quelque chose qui me rendrait fier. Mais cela ne s’arrête pas là, je veux encore être appelé très souvent », a déclaré l’attaquant en conférence de presse.

Avec un total de 196 capes, le capitaine portugais partage actuellement ce record avec l’attaquant koweïtien Bader Al-Mutawa. Lui aussi toujours en activité et âgé de 38 ans, il n’a cependant pas été convoqué pour les prochains matchs amicaux de sa sélection, face aux Philippines et au Tadjikistan.

« Je suis très heureux d’être de retour. Finalement, j’ai encore beaucoup à donner à la sélection », a ajouté Ronaldo en précisant qu’il ne faisait pas « de plans à long terme » sur d’éventuelles participations à l’Euro-2024 et au Mondial-2026.

Après le Liechtenstein, le Portugal ira affronter le Luxembourg dimanche.

Ronaldo, qui évolue désormais à Al Nassr, en Arabie saoudite, a honoré sa première cape en août 2003 lors d’un match amical face au Kazakhstan. Il a joué toutes les compétitions internationales depuis l’Euro-2004.

Déjà roi des buteurs en équipe nationale avec 118 unités, Ronaldo a donc l’occasion de cumuler deux des plus impressionnants records du football international masculin.

