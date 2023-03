Foot-Ligue 1 (2e journée play-off): Un clasico à Sfax et de belles affiches à Tataouine et à Béja

La phase play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel reprend dés demain vendredi, à l’occasion d’une 2e journée ponctuée notamment par le choc opposant le CS Sfaxien au Club africain.

Cette journée, qui sera amputée d’une autre affiche au sommet entre l’Espérance sportive de Tunis et l’Union sportive monastirienne en raison des engagements africains des deux formations, offre néanmoins trois autres rencontres non moins importantes dont le clasico su-mentionné.

En effet, un clasico lors duquel, la formation de la capitale du sud tentera de renouer avec les victoires et de se réconcilier avec ses supporters après avoir été éliminé en quart de la coupe de Tunisie et la défaite en déplacement lors de la première journée devant l’Etoile du Sahel 0-1.

Les coéquipiers d’Aymen Dahmane sont donc appelés à profiter de l’avantage du public et du terrain pour remonter dans le classement et améliorer ses performances (9 buts en 15 matchs depuis le début de la saison).

De son côté, le Club africain abordera cette confrontation avec un moral au beau fixe, après la nette amélioration de ses résultats (trois succès de suite en championnat) et une qualification pour les demi-finales de la coupe de Tunisie.

Les protégés de Said Saibi tenteront, également, de conserver leur belle série de matchs sans défaites (5 matchs) et d’engranger les trois points de la victoire, synonymes d’une place parmi les leaders.

A Tataouine, l’Union sportive de la place (6e) accueillera samedi le dauphin étoilé (6 points), dans un match où la victoire sera le seul mot d’ordre pour es deux formations.

Les locaux seront dans l’obligation de palier la défaite de la première journée devant l’US Monastir et de chercher un succès qui leur échappe depuis quatre matchs, tandis que les étoilés, conduits désormais par Faouzi Benzarti, chercheront à confirmer leur bons débuts en play-off et enchaîner par une deuxième victoire.

Ces derniers disposent, toutefois, d’un ascendant psychologique sur leur adversaire qu’ils avaient battu à l’aller comme au retour lors de la première phase du championnat.

S’agissant de la troisième et dernière affiche du week-end, elle opposera samedi dans la capitale du sucre, l’Olympique de Béja (6e) à l’US Ben Guerdane (5e, 3 points), dans une confrontation qui semble équilibrée, mais à travers laquelle les deux formations chercheraient à s’imposer pour oublier l’échec de la première journée.

Voici le programme de la journée (tous les matchs à 14h30):

Vendredi 17 mars :

A Sfax:

CS Sfaxien – Club Africain

Samedi 18 mars:

A Béja:

O. Béja – US Ben Guerdane

A Tataouine:

US Tataouine – Etoile du Sahel

NB : Le match entre l’Espérance de Tunis et l’US Monastir sera désigné ultérieurement. Les deux équipes sont engagées le week-end prochain en coupes africaines interclubs.

Classement avant la 2e journée :



Equipe PTS J V N D BP BC DIF

Espérance ST 7 1 1 0 0 2 1 +1

. US Monastir 7 1 1 0 0 1 0 +1 Etoile du Sahel 6 1 1 0 0 1 0 +1

4. C. Africain 4 1 1 0 0 1 0 +1 US Ben Guerdane 3 1 0 0 1 1 2 -1 US Tataouine 2 1 0 0 1 0 1 -1

. O. Béja 2 1 0 0 1 0 1 -1 CS Sfaxien 1 1 0 0 1 0 1 -1