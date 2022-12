Foot – Mondial 2022 (1/4 de finale) : Brésil-Croatie et Pays-Bas-Argentine au bonheur des puristes

Après deux jours de repos, le Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre) reprendra ses droits vendredi avec au menu deux belles affiches, dans le cadre de la première partie des 1/4 de finale : Croatie-Brésil à Education City stadium (16h00) et Pays-Bas-Argentine au stade Lusaïl (20h00)

Larges vainqueurs face à la Corée du Sud (4-1), les Brésiliens avancent dans leur quête d’un nouveau sacre. Forts de leur puissance offensive (quatre joueurs différents ont marqué contre la Corée) ils trouveront sur leur route une équipe de Croatie qui a su se montrer résiliente tout au long de son parcours.

Autour de leur maître à jouer Luka Modric, les Croates ont déjoué tous les pronostics pour se hisser parmi les huit meilleures nations de la planète. Face aux attaquants auriverdes cependant, l’équipe de Zlatko Dalic devra surmonter la fatigue née de son duel homérique contre le Japon qu’elle a écarté grâce aux exploits de son gardien Livakovic, auteur de trois arrêts dans la séance décisive des tirs au but (1-1, 3-1 t.a.b.).

Le Brésil part toutefois favori avec déjà deux succès en autant de confrontations en Coupe du monde (3-1, 1-0) .

Un peu plus tard dans la journée, l’Argentine de Lionel Messi défiera les Pays-Bas qui semblent monter en puissance après un début de compétition timide. Le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal peut désormais compter sur Memphis Depay, dont la condition physique s’est nettement améliorée au fil du tournoi.

Il sera surtout question de revanche, l’Albiceleste ayant éliminé les Oranje en demi-finale du Mondial-2014 à Sao Paulo (0-0, 4-2 t.a.b.). Outre un billet pour les demies, les deux sélections vont se disputer la suprématie dans ce véritable classique du Mondial, au bilan parfaitement équilibré (deux victoires de chaque côté pour cinq matches nuls).

Programme des quarts de finale de vendredi :

Stade Education City d’Al-Rayyan

Croatie-Brésil (16h00)

Stade de Lusaïl

Pays-Bas-Argentine (20h00).

