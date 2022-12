Foot-Mondial 2022 (Maroc/Canada 2-1): La presse marocaine encense les Lions de l’Atlas

Les quotidiens et sites d’information au Maroc ont puisé profondément dans le lexique pour rendre hommage à la sélection nationale, qui a signé une qualification historique aux huitièmes de finale du Mondial-2022, réitérant l’exploit de 1986.

Ainsi les chroniqueurs sportifs n’ont pas tari d’éloges à l’égard des joueurs et de l’entraîneur Walid Regragui, qui ont scellé cette qualification historique après la victoire 2-1 face au Canada, lors du dernier match du groupe F, jeudi au stade Al Thumama.

Dans ce sens, Aujourd’hui Le Maroc titre » Stratosphériques Lions de l’Atlas « , soulignant que » comme leurs glorieux aînés de 1986, ils (les Lions de l’Atlas, Ndlr) ont fini premiers du groupe de la mort devant la Croatie, la Belgique et le Canada et passent au deuxième tour « .

» Saisissante, stressante, palpitante… les mots manquent pour décrire la dernière rencontre de la sélection nationale en phase de poules contre le Canada et qui a vu le Maroc, non seulement battre son ultime adversaire, mais également prendre les commandes d’un groupe F des plus relevés « , se réjouit le quotidien francophone.

» Le Maroc, d’abord emballant contre le Canada (2-1) avant de finir fébrilement, a composté ainsi, pour la deuxième fois de son histoire, son ticket en 1/8 de finale après un parcours héroïque qu’il achève invaincu « , affirme-t-on, ajoutant qu’après » trois éliminations frustrantes en Coupe du monde dès le premier tour, les Lions de l’Atlas réussissent même pour la première fois la passe de deux victoires d’affilée « , ce qui est « de bon augure pour la suite « .

Pour Al Bayane, » c’est un exploit historique que les hommes de Walid Regragui viennent de réaliser « .

» Le stade +Al-Thumama+ a accueilli les nombreux supporters marocains présents en masse pour soutenir les Lions durant ce match ô combien important face à la sélection canadienne « , fait observer le quotidien.

La publication relève également qu’en participant à ce choc, » Achraf Hakimi et Hakim Ziyech égalent le record de Mustapha Hadji pour le plus grand nombre de matchs de Coupe du Monde (6) avec le Maroc « .

Le site d’information Le360 Sport indique que » les Lions de l’Atlas ont réédité l’exploit de leurs aînés en 1986, en offrant au Maroc sa deuxième qualification aux huitièmes de finale de la Coupe du monde « .

» Soutenus par un public des grands jours, au stade Al-Thumama à Doha, les Lions de l’Atlas ont fait montre d’une grande maîtrise technique et tactique, dominant largement leur adversaire du jour « , analyse-t-on.

Pour » maroc-hebdo.press.ma « , le Maroc » entre dans la légende » en terminant leader du groupe F et passant en 8èmes de finale.

Même son de cloche du côté d’Almountakhab.com qui souligne que les Lions de l’Atlas se sont illustrés face au Canada pour rééditer un exploit vieux de 36 ans, ajoutant que l’équipe marocaine ressuscite un passé éblouissant et ouvre une page que les supporters espèrent rayonnante sous la houlette du sélectionneur national Walid Regragui.

Hesport, pour sa part, met en avant la combativité des joueurs marocains, notamment en défense, qui leur a permis de conserver leur avance jusqu’au bout et réaliser une qualification historique.

Alyaoum24.com qualifie de » méritée » la victoire de l’équipe marocaine, qui a entamé le match avec la volonté d’ouvrir le score très tôt.

Malgré les multiples scénarios de qualification, le Onze national a choisi de sceller le sort du match sans attendre le résultat de Croatie Belgique.

Le Maroc a décroché son billet pour les huitièmes de finale du Mondial-2022 de football, en battant le Canada par 2 buts à 1 (mi-temps : 2-1), jeudi au stade Al-Thumama de Doha, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe F.

L’adversaire des Lions de l’Atlas aux huitièmes de finale sera l’Espagne, qui a terminé deuxième (4 pts) du groupe E après sa défaite, jeudi, face au Japon (1-er/6pts).

