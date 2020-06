Foot-Rachat de l’OM : Le mystérieux investisseur serait Mohamed Ayachi Ajroudi !

« Un homme d’affaires franco-tunisien ». C’est ainsi que Mourad Boudjellal- à la tête d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille financé par des fonds du Moyen-Orient- a décrit celui avec lequel il a un projet de reconstruction de l’Olympique de Marseille, sans le nom de la ville. Selon les informations de l’AFP, ce mystérieux investisseur serait Mohamed Ayachi Ajroudi, ancien ingénieur et maintenant homme d’affaires, engagé et influent.

Sur le registre sportif, Ajroudi est président du club de football tunisien, le Stade Nabeulien, à partir de 2017, et a également fondé un club de handball, tel que l’AS Hammamet, entre 2016 et 2017. Dans l’une de ses rares interventions dans les médias, ‘Ajroudi se qualifie d' »industriel ». « Je suis un bâtisseur. Mon plus grand plaisir, c’est quand je démarre un projet »…