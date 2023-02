Foot-Stade de Radès: La CNS n’a reçu aucune correspondance ayant très à la fermetures des virages nord et sud

Le directeur de la cité nationale sportive, Tarek Farjaoui a assuré n’avoir reçu aucune correspondance provenant de la Confédération africaine de football (CAF) ou de l’Espérance sportive de Tunis, s’agissant de la non homologation des virage Nord et Sud du stade Hamadi Agrebi de Radès pour accueillir les supporters des clubs tunisiens engagés en compétitions continentales.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Farjaoui a indiqué lundi que la direction de la cité nationale sportive ne peut considérer la question sans une correspondance officielle des parties concernées.

Pour rappel, l’Espérance de Tunis engagée en Ligue des champions d’Afrique, a émis un communiqué annonçant la décision de la CAF de fermer les virages du stade de Radès au public en raison de l’absence de chaises qui est une condition sine qua non de la commission des compétitions pour y permettre l’accès des supporters.

Le club a, de ce faite, exhorté les autorités concernées et notamment la direction de la CNS de palier cette problématique rapidement pour ne pas priver près de 30 mille supporters de soutenir l’Espérance lors de ses matchs en LCA.

Notons que les sang et or disputeront la phase de poule de la LCA dans la poule D aux côtés du Zamalek d’Egypte, du CR Belouizdad et El Merrikh du Soudan.

Le club de Baba Souika entrera en lice le 11 février en accueillant El Merrikh du Soudan.

