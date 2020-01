Foot -Transfert: l’Algérien Ali Guechi rejoint l’US Tataouine

Le défenseur algérien Abdelaziz Ali Guechi a signé ce jeudi un contrat pour une saison et demie avec l’US Tataouine, a annoncé le club de ligue 1 de football.

Sous contrat avec le MO Bejaia (Ligue 2 algérienne) jusqu’au 30 juin 2020, l’ex-international olympique algérien de 30 ans a préféré quitter le club béjaoua pour rejoindre le championnat tunisien.

Le très expérimenté défenseur axial avait évolué dans plusieurs clubs algériens de Ligue 1 entre autres l’USM Annaba, le CA Bordj Bou Arreridj et l’ASM Oran avant d’effectuer une première expérience tunisienne à l’AS Gabès en 2016.

Le comité directeur de l’US Tataouine est en train de tenter de renforcer son effectif, avant le début de la deuxième phase du championnat de Ligue 1.

L’US Tataouine occupe la 14e et dernière place du championnat de Tunisie avec 8 points à l’issue de la phase aller.