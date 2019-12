Formation du gouvernement: Jemli est en train d’examiner les CV des candidats proposés par les partis

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, est en train d’examiner les curriculum vitae (CV) des candidats proposées par les partis politiques et de fixer la composition du prochain gouvernement, a indiqué, mercredi, une source de l’équipe de travail de Jemli.

D’après ce dernier, cette démarche se poursuivra jusqu’à jeudi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la même source précise que “Jemli a réaffirmé que les candidats aux postes ministériels seront choisis sur la base des critères de la compétence et de l’intégrité”.

Leur désignation doit également faire l’objet d’un consensus de la part des différents acteurs politiques, ajoute la même source, relevant que Habib Jemli va maintenir le nombre actuel de ministères. “Il n’y aura donc pas question d’un gouvernement réduit”, a-t-elle précisé.

Les ministères régaliens, à savoir les ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Défense et des Affaires étrangères seront confiés à des personnalités indépendantes, non partisanes. Pour les ministères techniques, à l’instar des Finances, de l’Industrie et de l’Energie, ils seront dirigés par des compétences nationales, d’après la même source.

Mardi, le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, a assuré qu’il va œuvrer pour la neutralité des ministères de souveraineté et que les concertations autour de la formation du nouveau gouvernement “progressent de façon notable”.

Il a déclaré avoir examiné plusieurs dossiers de candidats “compétents et indépendants” qu’il proposera pour les différents postes ministériels.

Jemli a, dans ce sens, invité les partis politiques à proposer des noms pour les portefeuilles ministériels, insistant sur les critères de “compétence, d’intégrité, d’aptitude à gérer et d’efficacité au travail”.

Le chef du gouvernement désigné a précisé avoir adopté “une nouvelle méthode pour former son équipe, différente des procédés habituels basés sur les quotas partisans et influencés par les tiraillements politiques”.

Il a expliqué qu’il cherche d’abord un consensus autour du plan d’action du gouvernement, avant de se concerter sur les noms proposés aux postes ministériels.

Le 15 novembre dernier, le président de la République a chargé Habib Jemli de former le nouveau gouvernement.Jemli a été proposé par le mouvement Ennahdha, parti vainqueur aux élections législatives d’octobre 2019.

Habib Jemli a effectué une série de rencontres avec plusieurs représentants de partis politiques et d’organisations nationales ainsi que d’experts et des personnalités nationales indépendantes.