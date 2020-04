France : Des chercheurs lancent des masques médicaux réutilisables 100 fois

Des industriels et des chercheurs, dont certains employés par le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) de Grenoble et Michelin à Clermont-Ferrand, en France, ont annoncé la mise sur le marché d’un masque réutilisable 100 fois et d’un coût grand public de moins de 30 euros.

Le CEA a mis à disposition ses infrastructures et ses moyens de recherche et d’essais, tandis que Michelin se mettait au design du prototype. Une pré-série de 5 000 unités de ce masque est en cours de fabrication ” et les premières pièces sortiront la semaine prochaine ”, a précisé à l’AFP la société Ouvry, PME lyonnaise spécialisée dans les équipements de protection individuels NRBC (nucléaire, radiologiques, Biologique et chimique) à qui a été confiée la production.

” L’objectif de capacité de production est d’un million de masques par semaine courant mai, soit une production dépassant 5 millions d’ici fin juin (l’équivalent de 500 millions de masques jetables actuels)”, soulignent les porteurs du projet dans un communiqué. Michelin a déjà réservé 130 000 masques, dont une partie sera donnée aux Agences Régionales de Santé.

Appelé ” OCOV®”, ce masque n’est pas du type FFP2 pour Face Filter P2, mais FM Face Mask P1 ou P2 « comprend une pièce faciale souple qui recouvre le nez, la bouche et le menton, ainsi que des filtres remplaçables et réutilisables.