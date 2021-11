France : La RATP se lance dans les taxis volants

Des taxis volants pour la RATP! Le 25 novem­bre, devait décoller de l’aé­roport de Pontoise (Val-d’Oise). Ce test grandeur nature est organisé par le groupe ADP, l’aviation civile, la région Ile-de-France et la RATP, qui joue « un rôle d’assemblier », précise Catherine Guillouard, la PDG de la régie, qui réfléchit aux tarifs d’un trajet Orly-Paris par voie aérienne. Objectif: avoir un démonstrateur pour .

- Publicité-

Ce n’est qu’un exemple parmi bien d’autres. La patronne désigne un épais volume: à son arrivée, en 2017, cette ex-dirigeante d’Air France a commandé une cartographie des innovations auxquelles sont associés 179 partenaires – industriels, universités, start-up. Les nouvelles technologies boostent l’un des plus grands systèmes de transport urbains au monde: 14 lignes de métro, 8 lignes de tram, 2 lignes de RER. Et elles seront indispensables pour affronter plusieurs chantiers majeurs. Le changement climatique, d’abord: la régie veut réduire de moitié ses émissions carbone d’ici à 2025. La perspective, ensuite, de l’ouverture à la concurrence, dès fin 2024 pour le bus. Un défi industriel, enfin: 60% des trains seront remplacés à l’horizon 2033. « Nous nous concentrons autour de quelques combats majeurs: l’intelligence artificielle, la ville intelligente, le véhicule autonome, la robotique et l’Internet des objets », explique la PDG du groupe.