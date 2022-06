France : Le parti présidentiel perd la majorité absolue, percée de Nupes et RN

La coalition présidentielle Ensemble n’obtient pas les 289 sièges espérés pour atteindre la majorité absolue à l’Assemblée nationale, mais entre 205 à 235 de députés élus, selon la projection réalisée par Elabe pour BFMTV-RMC et L’Express avec SFR.

Un résultat en deçà des attentes du gouvernement. Invité de la soirée spéciale élections de TF1, l’ancien porte-parole du gouvernement et actuel ministre délégué chargé des Comptes publics a fait part de sa déception:

C’est loin de ce qu’on espérait (…) Manifestement les Français ne nous ont pas donné une majorité absolue, sans en avoir donné une à d’autre formation politique », a-t-il réagi.

« Ce qui se dessine est une situation assez inédite dans la vie politique et parlementaire, qui va nous imposer de dépasser nos certitudes et nos clivages et de trouver une stabilité nécessaire pour agir », a-t-il ajouté.

L’exécutif devra désormais composer avec une large opposition menée par la Nupes, la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui obtient de 170 à 190 députés. Vient ensuite le parti de Marine Le Pen qui réalise une percée historique avec 75 à 95 députés et Les Républicains qui gagne 60 à 75 représentants.

La première ministre française s’est exprimée ce dimanche après l’annonce des premiers résultats. Cette dernière a mis en garde dimanche soir contre le «risque» pour la France.

Cette «situation inédite constitue un risque pour notre pays», a affirmé Mme Borne lors d’une déclaration télévisée, tout en annonçant vouloir travailler «dès demain à construire une majorité d’action, il n’y a pas d’alternative». Elisabeth Borne a souligné que les «sensibilités multiples devront être associées et les bons compromis bâtis afin d’agir au service de la France».