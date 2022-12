France-Tunisie: Oui pour valoriser l’immigration par la formation!

Mettre fin à l’immigration illégale et répondre aux graves problèmes de recrutement dans les entreprises françaises de plasturgie et composites, tel a été le sujet abordé par Plastalliance avec l’Association ANATE au sommet de la francophonie 2022 à Djerba.

Plastalliance, représenté par son secrétaire général Joseph Tayefeh, a souligné que l’industrie plastique est l’un des rares secteurs qui est, et sera, en croissance continue dans les 30 prochaines années. C’est un secteur d’avenir qui va nécessiter des besoins croissants de main d’œuvre.

Le programme est enfin lancé, et est en phase de recrutement, de formateurs, et d’éventuelle main d’œuvre, tous tunisiens, pour valoriser la mobilité à l’international par la formation professionnelle.

Joseph Tayefeh a déclaré à African Manager, que ce qui intéresse Plastalliance avant tout, c’est le nombre de centres de formation, qui seraient capables de former ces jeunes . D’autre part, il a indiqué que s’il n’y a pas assez de formateurs en plasturgie, une équipe française ferait le déplacement en Tunisie, afin de former les formateurs qui, eux, formeraient, à leur tour, les jeunes recrutés.

« Les organismes de formation qui souhaiteraient former leurs propres formateurs doivent prendre attache avec des formateurs français, le tarif est négocié entre eux, nous, en tant qu’organisation, n’intervenons pas », a-t-il précisé.

A noter que la formation est « One Shot », c’est à dire que le but fixé est que, le ou les centres de formation tunisiens soient autonomes et puissent même former d’autres formateurs tunisiens non qualifiés.

Par ailleurs, des centres de formation privés, présents au sommet de la francophonie, ont manifesté leur intérêt pour le programme, et demandé le cahier des charges afin de procéder à d’éventuelles formations.

A la question de savoir s’il y a eu un partenariat avec les institutions publiques tunisiennes, le responsable a affirmé que l’initiative est pour le moment, totalement privée à ce niveau. Par contre, il a indiqué qu’après l’échange qu’a eu Hager Rezgui, consultante en recrutement international dans les métiers en tension, avec le ministère de l’Emploi, il serait intéressant de pouvoir bénéficier du soutien du secteur public en Tunisie, car cela associerait les centres de formation publics, plus ou moins spécialisés en plasturgie.

La plasturgie, industrie de demain

L’Anate, réseau de professionnels franco-tunisiens acteurs du monde économique, compte accompagner tous les professionnels, en France ou en Tunisie, et souhaite résoudre- en partie- cette problématique de chômage en Tunisie et celle des métiers en tension en France.

Le secteur de la plasturgie a besoin de 2000 emplois par an. En Tunisie, ayant démarré au début des années 2000 avec une activité de sous-traitance, cette industrie se présente aujourd’hui comme une activité émergente dont le développement est lié au dynamisme des industries mécaniques et électriques et celles de l’agroalimentaire.

Véritable matériau du 3ème millénaire, les produits en matière plastique sont devenus indispensables et incontournables dans bien des secteurs de pointe de par leurs qualités : légèreté, résistance, esthétique.

Cette initiative, la première en Afrique du Nord, vise la main-d’œuvre non qualifiée. D’autre part, le contexte est bénéfique car l’Europe a un grand besoin de main-d’œuvre dans les métiers en tension, alors que le taux de chômage ne cesse d’augmenter en Tunisie et les chiffres ne manquent pas dans ce sens. Et comme l’Anate est une association de réseautage, elle a donc rassemblé autour d’une même table les représentants syndicaux français, les centres de formation professionnelle en Tunisie, l’Aneti, et des représentants de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, afin de créer ce lien de coopération et d’échange.