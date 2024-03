Gabès: La promotion des activités des artisanes au centre du travail associatif à Chenini

L’association « Hia Al Hadaf » (She is the goal), à Chenini relevant de la délégation Gabès-Ouest (Gouvernorat de Gabès), poursuit l’organisation hebdomadaire d’un marché solidaire, lancé depuis plus d’un an et aménagé au sein de l’espace culturel de l’association.

Organisé chaque samedi, ce marché fournit aux agricultrices et artisanes un espace de choix pour la commercialisation de leurs produits, d’autant que ladite association procède à l’invitation périodique de figures culturelles et d’activistes de la société civile.

L’association s’est également engagée à fournir des formations au profit de plusieurs femmes et jeunes filles dans de nombreuses spécialités artisanales répandues dans la région, dans l’objectif de leur garantir une source de revenu.

Partant de la place centrale qu’occupe l’oasis dans les activités de l’association, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées dans le but de préserver la propreté des oasis et d’accompagner les agriculteurs dans l’exploitation adéquate de leurs parcelles agricoles.

Par ailleurs, les responsables de l’association »She is the goal » ont adhéré aux campagnes de promotion du secteur touristique à Gabès, en particulier, le tourisme et les métiers artisanaux de la région, et ce, en partenariat avec le commissariat régional de l’artisanat à Gabès.