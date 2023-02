Gafsa: 466 infactions économiques relevées durant le mois de janvier 2023

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Gafsa, ont enregistré, au cours du mois de janvier 2023, 466 infractions économiques à l’issue de 2605 visites dans les espaces et circuits de commerce.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce à Gafsa, Mounir Jallouli a indiqué que les violations concernaient notamment le non-affichage des prix, l’augmentation des prix, le non-respect des dispositions de subvention et de commerce et la commercialisation de produits d’origine inconnue.

Au cours de ladite période, les équipes de contrôle ont procédé à la saisie de plusieurs tonnes de produits alimentaires dont des fruits et légumes, des quantités de poissons et de lait ainsi que des tonnes de fer et de ciment, d’une valeur totale de plus de 100 mille dinars.

La même source a souligné que le nombre d’équipes d’inspection qui ont assuré les campagnes de surveillance était de 181 équipes, réparties sur toutes les délégations du gouvernorat de Gafsa.

