Gafsa: La CPG table sur la production de 5,6 millions de tonnes de phosphate en 2023

La Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) table sur la production de 5,6 millions de tonnes de phosphate commercial au cours de l’année 2023 en vue de marquer une rupture avec le rythme de production ankylosé de la dernière décennie, caractérisée par un rendement dont la moyenne ne dépassait pas les 3,5 millions de tonnes.

L’objectif de la CPG est d’atteindre un volume mensuel de production équivaut à 400 mille tonnes au niveau des différentes unités réparties sur les délégations de Metlaoui, M’dhilla, Om laârayes et Redeyef.

« Un objectif atteignable, à supposer que toutes les unités fonctionnent à plein régime et à condition de résoudre les problèmes liés au transport du phosphate », ont indique à l’Agence TAP des sources de la CPG.

La semaine dernière a été marquée par la reprise des activités du site d’Om Laarayes, après une année d’interruption du travail en cause des sits-in à répétition dans une unité où la production annuelle est estimée à 600 mille tonnes.

La compagnie est également tenue de réaliser son programme de production en renforçant ses propres capacités à acheminer le phosphate brut depuis les sites d’extraction vers les unités de production pour traitement avant chargement aux fabricants d’engrais chimiques.

Un montant de 60 millions de dinars a été alloué à cet effet pour l’achat de nouveaux équipements et camions, selon une source au sein de la CPG.

