Gaza: Les 27 de l’UE haussent le ton contre Israël

L’Union européenne devrait exiger jeudi d’Israël de parvenir à un cessez-le-feu permanent à Gaza, a rapporté mardi le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Les 27 chefs d’État et de gouvernement des pays de l’Union européenne (UE) entendent durcir le ton à l’égard du gouvernement israélien lors du sommet de Bruxelles, selon le quotidien allemand.

Le projet de déclaration, révèle la même source, comprend un appel à une « pause humanitaire immédiate dans les combats, conduisant à un cessez-le-feu permanent ». Cela constituerait un changement dans la position de l’UE puisque les précédentes déclarations européennes ne parlaient que de « pauses humanitaires » limitées dans le temps et dans l’espace et non de pauses définitives.

Le ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell a par ailleurs une nouvelle fois chargé Israël lundi l’accusant de provoquer délibérément une famine dans la bande de Gaza. « Israël encourage la faim et l’utilise comme une arme dans la guerre à Gaza », a-t-il dit. Les remarques de Borrell à l’ouverture d’une conférence sur l’aide humanitaire à Gaza tenue à Bruxelles s’appuient sur un rapport soutenu par les Nations Unies selon lequel une famine est attendue dans le nord de Gaza d’ici mai, alors qu’environ la moitié de la population de Gaza connaît déjà une famine catastrophique.