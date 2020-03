Gels hydroalcooliques : Les industriels rassurent sur leur capacité de production

Face à la pandémie liée au virus COVID-19 et la panique qui a conduit à une ruée vers les gels hydro alcooliques, la chambre syndicale des produits de parfumerie et de cosmétique attire l’attention de l’opinion publique et des responsables concernés que ses adhérents industriels disposent de la capacité de production nécessaire et suffisante pour la fabrication de ces produits.

Dans un communiqué, elle assure que ses adhérents maîtrisent les circuits de distribution requis pour l’approvisionnement du pays en des temps records et aux prix fixés la veille par le ministère du Commerce.

Par conséquent, et dans un souci de contribution à l’effort national, la chambre sollicite les pouvoirs publics pour faciliter l’approvisionnement de ses adhérents industriels en matières premières et notamment l’alcool en donnant des directives dans ce sens à la régie des alcools.

En effet, affirme la chambre syndicale, « nous croyons à la conjugaison de nos efforts, et notre contribution en sera plus efficace dans la prévention de la pandémie », ajoutant que la gravité de la situation actuelle nécessite une collaboration efficiente de tous et des actions rapides.