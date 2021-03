Ghana : un constructeur aéronautique américain va implanter un projet à Accra

La mobilité des personnes et des biens par voie aérienne prend de plus en plus d’ampleur en Afrique et attire de plus en plus de constructeurs aériens sur le continent. Le Ghana n’est pas en reste, nous apprend l’agence d’information Ecofin.

Le Ghana pourrait devenir le premier pays africain fabricant d’avions hybrides à décollage et atterrissage vertical (VTOL). AXIX GP, une société américaine de fabrication et de maintenance d’avions utilitaires envisage d’implanter une succursale dans le pays.

Ayant annoncé en fin d’année 2020 ses ambitions pour le continent africain, le constructeur aéronautique semble avoir connu des avancées par rapport au projet. Se confiant au Ghanaian Times, un média local, Solomon Addai, président du Conseil ghanéen du commerce international, a indiqué qu’AXIX GP « devrait rencontrer le gouvernement d’ici juin-juillet pour discuter de sa mise en œuvre ».

Le mégaprojet, dont l’usine sera implantée à Accra, produira des avions utilitaires qui devraient être exploités comme « taxis aériens ». Ces aéronefs qui seront dotés d’une capacité de 40 tonnes pour le transport de marchandises, devraient aussi servir au transport aérien civil comme militaire au quotidien, au service de sauvetage et de secours, dans les affaires, etc.

Les retombées attendues de ce projet pourraient galvaniser l’économie ghanéenne. Le constructeur révélant qu’il créerait environ 1 000 emplois pour les jeunes Ghanéens, de même qu’il prévoit de les former aux avions hybrides. AXIX GP prévoit un plan de diversification de ses activités, une fois installé, suivi de son expansion à travers l’Afrique.