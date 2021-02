Ghannouchi coupe la poire en deux, il préconise le maintien et de Saied et de Mechichi !

Le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, s’exprimant lors de la marche organisé par son parti, samedi, à l’avenue Habib Bourguiba, a affirmé que l’avenir appartient dans le monde à la démocratie et non aux mouvements populistes après la chute de l’Administration de Donald Trump.

« Nous voulons que le président de la République, Kais Saied, reste à Carthage et assume son rôle, et le chef du gouvernement, Hichem Mechichi à la Kasbah, et pareillement pour le Parlement », a dit le président de l’ARP, cité par Mosaïque FM, ajoutant que « la Tunisie vit aujourd’hui au rythme d’une guerre des mots dont il faut prendre garde ».

Il a encore affirmé que « la Tunisie a besoin de réforme », s’interrogeant comment celle-ci peut être avoir lieu que les présidents ne s’adressent pas la parole ».