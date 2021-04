Ghannouchi dit s’attendre à d’ « importants événements » pendant Ramadan !

Le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a affirmé que « la Tunisie et sa démocratie se portent bien et ne sont pas menacées », ajoutant que le mois de Ramadan, qui est celui de la tolérance , concerne les individus, les partis et les autorités.

Dans des propos relayés par Mosaïque fm, Ghannouchi a assuré s’attendre à des « évènements importants » au cours de ce mois, citant un « rapprochement entre les Tunisiens et entre les musulmans et des développements de grande portée », selon ses dires.