Ghannouchi fait part de la “préoccupation du président de la République pour le retard dans la formation du gouvernement”

Le président de la République Kais Saied s’est entretenu jeudi soir avec le président du mouvement Ennahdha et président du Parlement, Rached Ghannouchi, portant sur la situation sociale et économique du pays, ainsi que sur la formation du gouvernement, rapporte la présidence dans un communiqué.

“Le chef de l’Etat a exprimé sa préoccupation pour le long délai de formation du gouvernement, et a recommandé qu’elle soit accélérée afin que gouvernement entame ses missions dans les meilleurs délais”, a ajouté le communiqué citant le président de l’ARP.

Ghannouchi a ajouté, selon une vidéo diffusée sur la page de la Présidence de la République sur Facebook, qu’il a “rassuré le président de la République que les choses sont sur le bon chemin, que ce soit au bureau du Parlement ou au sein du mouvement Ennahdha, et que le peuple tunisien aura un gouvernement qui sera chargé des tâches de sécurité et de développement et de toutes les missions qui lui sont dévolues”.

Le chef de gouvernement désigné Elyes Fakhfakh a informé auparavant Rached Ghannouchi, lors d’un entretien au Palais du Bardo, des consultations en cours sur la formation du gouvernement, sa vision générale de sa structure, de son soutien politique et des grandes lignes de son plan d’action.

Fakfakh devrait présenter, vendredi soir, le résultat final des consultations sur la formation du gouvernement au président de la République Kais Saied.