Ghannouchi: «Les temps sont venus de prendre au sérieux le problème économique»!

« Le moment est venu pour l’élite tunisienne et les responsables à tous les niveaux qu’ils appartiennent au pouvoir ou à l’opposition, de prendre au sérieux le problème économique et que soient prises les mesures adéquates », a affirmé, samedi, le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, lors d’un séminaire organisé par son parti.

- Publicité-

« La Tunisie est pratiquement le seul pays arabe où les gouvernements changent à main levée et non en levant les armes », a-t-il encore dit, ajoutant que « notre combat en Tunisie est d’essence civile et non militaire, ce qui constitue un acquis démocratique », selon ses dires.