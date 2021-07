Ghannouchi: L’heure est à l’unité et point à la désunion et aux querelles

L’élite tunisienne devrait se montrer plus solidaire et les institutions de l’Etat faire preuve de plus de cohésion interinstitutionnelle, a déclaré le président de l’ARP Rached Ghannouchi, appelant à éviter « les tiraillements inutiles » et à agir en vue de « relancer l’espoir », dans une déclaration de presse à l’issue d’une cérémonie de lever du drapeau national, au Palais du Bardo, à l’occasion de la célébration de la fête de la République.

Il a insisté sur l’importance de « la pérennité de l’Etat » et « l’unité de ses institutions ». « La Tunisie est en guerre contre un ennemi commun », à savoir le Covid19 qui emporte des centaines de vies, chaque jour. Nous devrons unir nos efforts » pour venir à bout de ce virus mortel, a-t-il ajouté.

Il s’est déclaré convaincu que « les Tunisiens l’emporteront ». « L’heure est à l’unité et à l’action; et non à la désunion et aux querelles », a-t-il dit.

En réponse à une question concernant les récents appels et à manifester contre le gouvernement et la classe dirigeante, Ghannouchi a déclaré : « Les manifestations sont garanties par la Constitution, tant qu’elles respectent la loi ». Il a, toutefois, noté que la Tunisie mérite « une manifestation contre le coronavirus qui unit toutes les forces contre ce fléau ».

Tôt le matin, les forces de sécurité s’étaient déployées aux entrées du Bardo et avaient fermé certaines rues à la circulation des véhicules et modifié les directions d’autres routes et voies d’accès.

La place du Bardo (en face du Parlement) a été aussi fermée avec des barricades et postes de contrôle, avec un déploiement des forces de sécurité.

Ces derniers jours, des médias et réseaux sociaux ont relayé des appels à manifester lancés par le « conseil supérieur de la jeunesse » le dimanche 25 juillet. Certains partis politiques ont, toutefois, affirmé ne pas pouvoir soutenir ces appels à manifester au vu de la situation sanitaire.