Grande-Bretagne : La princesse Kate atteinte d’un cancer

La princesse Kate, très populaire épouse de William, l’héritier du trône, a annoncé vendredi être atteinte d’un cancer, sans en préciser la nature, et avoir entamé une chimiothérapie, évoquant un « choc énorme ».

Kate , dont l’absence suscitait ces dernières semaines les rumeurs les plus folles, s’est exprimée, l’air éprouvé et fatigué, dans une vidéo filmée mercredi et diffusée vendredi.

« Toutefois, des tests après l’opération ont révélé la présence d’un cancer », a-t-elle poursuivi, parlant d’un « énorme choc ».

Elle suit « une chimiothérapie préventive ».

« Il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis », ses trois enfants avec le prince William, a-t-elle déclaré. « Comme je le leur ai dit, je vais bien. Je reprends des forces chaque jour en me focalisant sur les choses qui vont m’aider à guérir. »

Charles III a dit vendredi soir être « fier du courage » de Kate pour avoir révélé sa maladie.

