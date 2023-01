Grève des transports: Paralysie totale du trafic, point d’issue en vue

En ce lundi 2 décembre 2022, lendemain des fêtes de fin d’année, le Tunisien s’est heurté à un énième calvaire : une grève des agents de la TRANSTU.

En effet, en réponse à l’appel lancé par la Fédération générale du Transport, les agents de la Société des transports de Tunis se sont rassemblés à La Kasbah pour protester contre le retard du versement des salaires et des primes de fin d’année, en attendant la réponse du ministère de tutelle ou du gouvernement et la tenue d’une réunion leur permettant d’avoir une réponse.

Les protestataires pointent ainsi la détérioration de leur situation sociale et financière, passant en revue les différentes difficultés confrontées par les professionnels du secteur. Le secrétaire général a affirmé qu’ « ils ne voulaient pas déclarer la grève au préalable car il est question de salaires et de primes en relation directe avec le gagne-pain des agents ».

Il semblerait que l’Etat ne soit pas en mesure de payer les arriérés des agents du transport. Certes, ces derniers ont perçu leurs salaires ces derniers mois, mais pas leurs primes.

D’autre part, TRANSTU a présenté ses excuses pour les désagréments occasionnés aux usagers , soulignant qu’elle serait en mesure, avec le soutien et les efforts concertés de toutes les parties concernées, et comptant sur l’esprit de responsabilité de tous les membres de la société, de franchir cette étape et maintenir cet engagement public.

Une des retombées de cette grève, la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis a décidé le report des examens qui étaient prévus ce lundi à une date ultérieure en raison de l’absence de moyens de transport.

Le syndicat de TRANSTU a décidé également d’observerr une grève générale du transport terrestre, maritime et aérien, et ce, les 25 et 26 janvier 2023.

Pas de grève pour les taxis

Contrairement à ce que bon nombre de médias ont relaté, les propriétaires et conducteurs de taxis individuels, opérant sur le Grand-Tunis, n’observent pas de grève ce lundi matin.

Le secrétaire général de l’Union tunisienne des taxis individuels, Faouzi Khabouchi, contacté par African Manager, a nié toutes informations concernant la nouvelle et fait savoir que, parmi les trois syndicats représentant les taxis, seulement 5% observent une grève en ce lundi 2 décembre.

« Cette grève n’a aucune justification, et n’est que le résultat d’une impulsion. Le ministère du Transport doit avoir été consulté avant que la grève ne soit entamée. Nous, en tant que représentant des taxis individuels, ne sommes pas concernés par ce mouvement ».

A une question de l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification, qu’est la prise en charge coûtant désormais 0,9 DT, le responsable syndical a répondu en affirmant que le syndicat des taxis individuels était satisfait à hauteur de 70%.

Toutefois, étant donné la nouvelle, officieuse, de la hausse de la patente de 200 dinars décrétée par la loi de finances 2023, Khabouchi a indiqué que si cette disposition se confirme, le syndicat aura recours à la grève. « Nous sommes en concertation avec les recettes des finances, et rien n’est encore officiel, mais nous nous préparons à une éventuelle grève le cas échéant ».