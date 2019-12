Hand-Coupe de la Fédération (demi-finales): L’Espérance ST et l’AS Hammamet en finale

L’Esperance Sportive de Tunis s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de la fédération tunisienne de handball en battant le Club Africain 26-21, en demi-finale disputée vendredi après-midi à la salle Zouaoui de Tunis.

Les sang et or affronteront lundi en finale, l’AS Hammamet vainqueur à Sousse de l’Etoile du Sahel (24-23) dans l’autre demi-finale.

Demi-finales

Vendredi 13 décembre :

Salle Zouaoui (16h00) :

Espérance de Tunis – C.Africain 26-21

Salle de Sousse (16h00) :

Etoile du Sahel – AS Hammamet 23-24

Finale

Lundi 16 décembre

Salle de Nabeul (16h00) :

Espérance de Tunis – AS Hammamet

La Coupe de la fédération, rappelle-t-on, sert de préparation aux joueurs locaux pour le championnat d’Afrique des nations, prévu en janvier 2020 en Tunisie.

Par ailleurs, la première phase du championnat s’est achevée mardi.

Les équipes qualifiées pour le Play-off qui débutera le 1er féevrier 2020 sont : l’Espérance de Tunis, l’AS Hammamet, l’EM Mahdia, le SC Moknine, l’ES Sahel, le Club Africain, le CS Sakiet Ezzit et le CH Ksour Essef.

Les équipes qui joueront le play-out dont le coup d’envoi sera donné le 28 décembre courant, sont: l’EBS Béni Khiar, l’ES Radès, le CHB Jammel, l’ASH Ariana, le FS Manzel Hor, la JS Chihia, l’AS Téboulba et Jendouba SHB.