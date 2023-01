Hand – Mondial 2023 : Le sept national a mis le cap ce jeudi sur la Suède

La sélection nationale masculine de handball s’est envolée ce jeudi pour la Suède en vue de sa participation au 28e championnat du monde de la discipline Pologne-Suède 2023, La 16e dans l’histoire du handball tunisien.

Pour rappel, lors du premier tour, la Tunisie évoluera dans le groupe H, aux côtés des équipes de Bahreïn, de Belgique et du Danemark. Le sept national ouvrira le 13 janvier face au Bahrein à Malm? (Suède) avant de rencontrer la Belgique le 15 puis le Danemark le 17 du même mois et dans la même ville.

La fédération tunisienne de handball avait annoncé, dimanche dernier, la liste définitive des joueurs arrêtée par le sélectionneur Patrick Cazal.

La liste est composée des 18 joueurs suivants : Assil Nemli, Mehdi Harbaoui, Yassine Belgaied, Oussama Boughanmi, Ghassène Toumi, Oussama Rmiki, Hazem Bacha, Bilel Abdelli, Mohamed Amine Darmoul, Youssef Maaref, Abdelhak Ben Salah, Anoaur Ben Abdallah, Noureddine Maoua, Tarek Jallouz, Issam Rzig, Oussama Jebali, Jihed Jaballah et Ghazi Ben Ghali.

