Hand-Sélection: Le sept féminin en stage à Monastir

La sélection tunisienne de handball a entamé ce lundi un stage de préparation à Monastir sous la direction du sélectionneur français Kévin Décaux.

Ce stage est réservé aux joueuses locales, évoluant dans le championnat national, en attendants que les expatriées rejoignent les groupe à partir de la semaine prochaine.

Voici la liste des joueuses convoquées:

Club africain: Boutheina Ammiche, Ons Yaacoub et Chahd Ben Moussa

CSF Moknine: Nour Draoui, Soumaya Belhaj, Siwar Ben Abdallah et Roua Bdioua

El Menzah sport: Mariem Rezgui, Salma Ben Hassine et Eya Zaidi

ES Réjiche: Ghofrane Nairi, Oumaima Fellah

CSF Teboulba: Amal Jenzri, Maissem, Troudi

CSF Chebba: Maissa Ben Hassine

PS Ras Jebal: Emna Sfaxi

CSF Hammamet: Hadil Ghizaoui

CSF Mahdia: Houda Rmiza

O Gafsien: Maissem Azri.

