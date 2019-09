Hichem Ben Ahmed annonce l’acquisition de 3 ATR par Tunisair Express

Le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed, a annoncé, vendredi, sur sa page facebook l’acquisition de trois avions ATR qui viendront renforcer la flotte de Tunisair Express.

Avec l’exergue « Chose promise Chose due », il a précisé que le 1er appareil arrivera en octobre 2019, le 2ème un mois plus tard et le 3ème en avril 2020.

Ila annoncé aussi que les vols intérieurs reprendront cette année sur tous les aéroports du territoire national et certains aéroports internationaux de proximité et cela d’une manière régulière et consolidée.

« Le premier pas du programme de restructuration du groupe Tunisair est bel et bien franchi par cette action qui sera suivi par bien d’autres », s’est-il félicité en adressant ses remerciements à toutes les équipes de Tunisair Express et de Tunisair pour le grand travail élaboré et le closing en un temps record ».