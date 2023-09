Hyundai, Kia et Toyota, trio de tête des ventes Auto 

Hyundai persiste et signe à la tête des meilleurs vendeurs de voiture en Tunisie. Avec 5.205 voitures particulières immatriculées au cours des 8 premiers mois de 2023, ses ventes augmentaient de 4,7 % en glissement annuel. Juste derrière, Kia se maintient en seconde place des meilleures ventes, avec 4.002 voitures et une PdM de 12,56 %. Les ventes de Kia ont cependant augmenté d’un peu plus de 17 %, plus vite que sa concurrente directe du même groupe international. En 3ème place, on retrouve Toyota, dont les ventes (3.280 en 8 mois) ont augmenté de presque 18,5 % et dont les commerciaux réalisent ainsi la meilleure performance de vente.

Le classement est resté le même en global Market, où Peugeot était à la 5ème place malgré ses dernières ventes en Jordanie annoncées en grande pompe. Les Chinoises de la société STA n’étaient qu’à la 17ème place avec des ventes qui baissaient drastiquement de plus de 63,38 % malgré le stock important.

Autre importante chute, celle de Volkswagen dans le secteur des voitures particulières. On ne sait pas si c’est à cause du départ de Brahim Debache, mais les immatriculations de Volkswagen en Tunisie ne dépassaient pas les 520 voitures (dont 166 en août 23), ce qui fait chuter les ventes de la marque allemande de 69,77 %. Dans le classement des concessionnaires, Ennakl (Concessionnaire tunisien de Volkswagen) n’était que 4ème avec une PdM de 10,35 % malgré ses cinq marques de voitures, et derrière même la Stafim, et à quelques dizaines de ventes de Toyota qui ne distribue qu’une seule marque.

Tout cela, dans un marché où les immatriculations continuent d’augmenter, malgré la décision du ministère du commerce de baisse de 20 % les importations de véhicules automobiles depuis juillet dernier. 37.023 véhicules, particuliers et commerciaux, ont été en effet immatriculés en 8 mois 2023, en hausse d’un petit 2,22 % certainement dû aux stocks par rapport aux 36.218 véhiculés immatriculés pendant les 8 mois 2022. En attendant le Grey-Market, ou le commerce parallèle des voitures, continue de grignoter du terrain, et augmentait en août dernier de 15 %.