Hyundai, Leader des ventes du marché automobile

Tête du podium des ventes cumulées pour le 1er semestre 2021

Les données recueillies à partir des statistiques de l’ATTT (Agence Tunisienne des Transports Terrestres) révèlent que la marque Hyundai est leader du marché des véhicules particuliers durant le premier semestre 2021.

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers,enregistre un volume de ventes cumulé de 3504 unités immatriculées durant le premier semestre 2021, en progression de 126% par rapport à la même période de l’année 2021 pour une part de marché de 12,01% pour les véhicules particuliers.

Pour le mois de juin 2021, la marque sud-coréenne maintien sa vitesse de croisière pour les ventes des véhicules particuliers avec 817unités immatriculées enregistrant une croissance de 174% par rapport à la même période de l’année 2021 pour une part de marché de 10,68% pour les véhicules particuliers.

« Nous remercions nos clients pour la confiance accordée à une marque en perpétuelle évolution en Tunisie. Nous avons pu maintenir notre vitesse de croisière durant cette période malgré la conjoncture économique et sanitaire difficile et ce grâce à notre capacité à offrir aux tunisiens un produit conforme à leurs besoins à des prix compétitifs. Alpha Hyundai Motor consolidera cet élan mérité pour le reste de l’année grâce à nos équipes, son réseau et à leur engagement », a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Coté produit, le concessionnaire a marqué sa présence dans le top 5 des véhicules vendus avec la Hyundai Grand i10. Ce modèle a jouit de la confiance des tunisiens ce qui confirme la pertinence de son choix en tant que cheval de bataille commercial d’Alpha Hyundai Motor pour l’année 2021. Le véhicule multiplie les performances à travers deuxpoints déterminants à savoir :

N°1 des ventes cumulées (la version populaire et la version 5ch),

Le seul véhicule présent plus d’une fois dans le top 5 des modèles les plus vendus : réussite confirmée du modèle dans l’ensemble des versions proposées.

Tirant profit d’un ensemble d’éléments de différenciation par rapport à la concurrence, Alpha Hyundai Motor poursuivra la réalisation de ses objectifs inscrits dans son business plan en s’appuyant sur les points forts suivants :