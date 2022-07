« Idama » plateforme électronique pour la gouvernance des programmes de coopération internationale

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a indiqué, lundi, qu’une plateforme électronique « Idama » pour la gouvernance de divers programmes de coopération internationale dans les domaines de l’initiative privée et de la formation professionnelle est en cours d’élaboration.

Présidant les travaux d’un atelier de travail avec les partenaires techniques et financiers organisé par le ministère en coopération avec l’Agence allemande pour la coopération internationale, le ministre a fait savoir que cette plateforme contribuera, notamment, à soutenir les orientations du ministère dans les domaines de l’emploi, de l’initiative privée et de la formation professionnelle et à conférer davantage d’efficacité aux projets communs.

Il a souligné que cette initiative contribuera à faciliter le suivi et l’évaluation des programmes et projets de coopération avec les partenaires étrangers en vue de répondre aux attentes des jeunes qui cherchent un emploi, qui désirent lancer des projets ou qui veulent bénéficier du système national de formation professionnelle.