Importation des biens de consommation. Un vrai-faux problème

En septembre dernier, le solde de la balance commerciale était déficitaire de 19,240 Mds DT. Selon l’INS, ce déficit est en grande partie expliqué par le déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-6643,8 MDT) avec laquelle la Tunisie pratique le « je t’aime moi non-plus », la Turquie (-3019,3 MDT) qui met en danger l’industrie textile tunisienne dans le cadre d’une convention que la Tunisie promet chaque fois de revoir, l’Algérie (-2537,3 MDT) qui est le voisin soutien politique qui exporte en Tunisie plus qu’il n’en importe, la Russie (-2037,3 MDT) contre laquelle la Tunisie a voté dans l’affaire de l’Ukraine, l’Italie (-1728,3 MDT) qui importe l’huile tunisienne en vrac et la reconditionne en marques propres, et l’Espagne (-747,4 MDT) qui est le 57èmefournisseur de la Tunisie (Chiffres 2009 du Cepex) et ne représente que 0.2 % de la totalité des importations tunisiennes de l’Espagne.

La preuve par les chiffres de l’INS

Alimentée par un discours politique incapable de trouver des solutions « out of the box », comme de lutter contre la contrebande de parfums qui représente 40 % des ventes (ar), ou de remettre au travail les mines de phosphate à l’arrêt alors que les prix ont augmenté de 200 %, la légende urbaine et politicienne en Tunisie,affirme que les produits de consommation sont responsables de la détérioration de la balance commerciale.

Et c’est ainsi que le Samedi 8 octobre, les Ministères du Commerce, de l’Industrie et de la Santé tunisiens publiaient un communiqué de presse commun, annonçant l’adoption par le gouvernement, à partir du 17 octobre 2022, d’un système de contrôle préalable à l’importation des biens de consommation avec, de surcroît, l’obligation de les importer directement depuis les usines de fabrication. La mesure a été suivie par une levée de bouclier, nationale à travers l’Utica, et internationale à travers l’Union Européenne. Mais qu’importe, les pouvoirs publics tunisien n’en ont cure et continuent à faire croire que le mal de la balance commerciale provient de l’importation des biens de consommation.

Or, « les chiffres sont comme les gens. Si on les torture assez, on peut leurs faire dire n’importe quoi » dit le dicton populaire. Un autre adage connu dit que « les chiffres ont la tête dure ». Et le politicien Jacques Duhamel confirme en affirmant que « si les chiffres ne mentent pas, il arrive que les menteurs chiffrent ». Pour les 9 premiers mois de 2022, le démenti de cette légende urbaine mise en place par les pouvoirs publics tunisiens et certains politiciens qui s’e étaient déjà pris, par exemple, aux concessionnaires de véhicules les traitant d’économie de rente, est venu d’abord de l’INS même.

Les chiffres démontrent en effet que les biens de consommation, comme les parfums ou les produits cosmétiques que le chef de tout l’Etat tunisien stigmatisait en recevant le 27 septembre dernier (ar) la cheffe du gouvernement, s’écriant devant cette femme « comment peut-on expliquer qu’on importe des produits de maquillage et des parfums de l’étranger, alors que le citoyen tunisien souffre le manque du minimum de ses besoins vitaux », ne représentent qu’une partie infime (Voir graphique ci-dessus). Et cela ne date pas d’aujourd’hui.

Et la preuve par les chiffres de la BCT aussi

La preuve est aussi faite, de ce vrai-faux problème qui a causé la colère du chef de tout l’Etat devant la cheffe de son gouvernement, par la BCT. Le graphique ci-dessus, a été révélé par le gouverneur de la BCT devant l’Ordre des experts comptable à Sfax, où les biens de consommations ne représentent que des sommes presque négligeables dans le déficit commercial tunisien.

Dans l’un comme l’autre des deux graphiques en effet, il est démontré par le chiffre que le gros du déficit provient d’importations qu’il est impossible, et même économiquement suicidaire de compresser, à savoir les produits carburants, les produits alimentaires comme les céréales et les huiles, et surtout les matières 1ères et semi-produits qui sont plus que nécessaires pour une industrie tunisienne de simple transformation. En 2021, ce n’était pas plus de 819 MDT, et 281 MDT seulement pour 2022, c’est-à-dire une très petite portion du déficit commercial, et cela date depuis l’avant dite révolution. C’est comme vouloir tuer une mouche avec un canon, ou user de populisme pour éviter de prendre les décisions qui fâchent, ou dont on ne saurait être capable. Kais Saïed, chef de tout l’Etat, avait-il vu ou lu ces chiffres de l’NS et de la BCT avant de parler et arrêter sa cabale contre des secteurs d’activité économiques qui rapportent beaucoup au trésor public ?