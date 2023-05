Inauguration à Moknine du centre de formation et pépinière de microentreprises en menuiserie aluminium

Monsieur Le Gouverneur de Monastir M Mondher Sik Ali a présidé vendredi 26 mai 2023, à Moknine, la cérémonie d’inauguration du nouveau centre de formation et pépinière d’icroentreprises en menuiserie aluminium Alluco Academy.

Ce centre est le fruit d’un partenariat entre la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH et l’entreprise tunisienne Alluco spécialisée en production de profilés aluminiums personnalisés et variés et en collaboration avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi que les structures sous sa tutelle.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Mme Elisabeth Richter Cheffe du programme develoPPP for Jobs au siège de la GIZ en Allemagne ainsi que des responsables de l’entreprise privée partenaire

et des structures centrales et régionales du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle

et des structures sous sa tutelle.

Un budget conjoint total de près de 938.000€ est alloué pour ce projet dont plus de 51% de participation privée.

Le projet permettra de former en totalité 180 jeunes tunisiens dont 75 vont être supportés

techniquement et financièrement pour créer leurs propres menuiseries aluminium. Pour garantir une meilleure scalabilité et durabilité de ces résultats, le projet a conclu une convention avec l’ATFP pour appuyer 5 centres de formation publics de l’ATFP pour accorder la même chance au maximum possible de jeunes dans toutes les régions du pays : ce soutien inclus une formation des formateurs de l’ATFP sur certaines nouvelles techniques et tendances du métier ainsi que la fourniture d’équipements didactiques modernes et de logiciels adaptés au métier ainsi que de matière première pour les travaux pratiques.

Le premier cycle de formation des formateurs a déjà été assuré en mai 2023 et a touché 24 formatrices et formateurs de 7 centres de formation ATFP.

Une coopération étroite avec l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) sur les volets de sélection des candidats à la formation et de l’accompagnement à la création de micro-projets est également prévue dans le cadre du projet.

Des activités de communication sont également prévues pour rétablir l’attractivité du métier de menuiserie aluminium auprès des jeunes et les inciter à rejoindre les centres publics dédiés de

formation professionnelle. 2/4

Ce projet a été sélectionné à la suite d’un concours d’idées international du programme develoPPP, mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)) et implémenté par

la GIZ. Il est supporté par l’initiative spéciale du BMZ « Emplois décents pour une transition juste en

Afrique».