Industrie: Augmentation de 16,8% des investissements déclarés en janvier 2020

Le volume des investissements déclarés dans l’Industrie a augmenté de 16,8%, durant le mois de janvier 2020, par rapport à la même période de 2019, pour atteindre 402 millions de dinars, a-t-on appris lundi, auprès de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation.

Les investissements déclarés dans les Services enregistré une baisse de 48,8% en 2020 par rapport à la même période de 2019, pour s’établir à 64 millions de dinars, selon la même source.

Les investissements déclarés dans le secteur des industries mécaniques et électroniques ont augmenté de 113,7% pour atteindre les 200 millions de dinars. Pour ce qui est du secteur des industries du cuir et de la chaussure, il a enregistré une augmentation de 135%, atteignant les 1,1 millions de dinars.

S’agissant du textile et de l’habillement, les investissements déclarés ont enregistré une baisse de 77,9% entre janvier 2019 et 2020, pour s’établir à 7,2 millions de dinars. Idem pour les matériaux de construction (-24,7%) et les industries agroalimentaires (- 31%).

Ces investissements ont été consacrés notamment aux nouvelles créations à 266 millions de dinars, soit une augmentation de 116,7 %; contre une baisse des investissements dans les sociétés exportatrices de 60,9 % en 2020, par rapport à la même période de 2019.

En ce qui concerne la répartition des investissements selon les régions, les zones de développement régions vont bénéficié de 200 millions de dinars alors que les gouvernorats de l’est et de l’ouest vont bénéficié respectivement de 275 millions de dinars et de 127 millions de dinars.