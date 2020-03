INLUCC: 223 réclamations pour la vente conditionnée et l’infraction des mesures de confinement

Jusqu’au 24 mars 2020, près de 223 réclamations relatives à des dépassements liés aux pratiques du monopole et de spéculation ainsi qu’à la vente conditionnée et l’infraction des mesures de confinement total et des violations concernant l’abus du pouvoir, ont été reçu par l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), rapporte Shems fm.

L’INLUCC a précisé avoir reçu une réclamation d’un citoyen de Béja stipulant que le maire d’une des zones du gouvernorat Béjà avait obligé les citoyens concernés par les primes sociales annoncées récemment par le gouvernement, de se diriger vers l’un de ses centres informatiques pour obtenir un certificat justifiant leur situation sociale, et pouvoir s’inscrire à la liste des bénéficiaires.

Ces infractions concernent aussi l’augmentation des prix des produits alimentaires par un fonctionnaire, propriétaire d’un magasin ( à Fondouk Jedidi), les pratiques de monopole, l’augmentation des prix de la baguette de pain (500 millimes) par les boulangers, dont une boulangerie à Sidi Fraj à Soukra.