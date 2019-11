INNOVACT by UBCI récompense des solutions bancaires innovantes

Six équipes étaient en lice le 20 novembre à l’Hôtel Laico, pour le Démo Day de la 2ème édition du Challenge Innovact by UBCI.

Les équipes ont exposé leurs solutions bancaires innovantes devant un jury d’experts de Elyes Ouardi SG UBCI, Amine Chouieb CEO Cellcom, Amina Zeghal CEO Université Paris Dauphine, Rachid Abidi CEO Lab’ESS.

Attentifs aux exposés des équipes mêlant étudiants et collaborateurs de la banque, les membres du jury ont finalement désigné les troix gagnants pour la pertinence de leurs travaux en termes d’innovation.

Le 1er Prix a été décerné à l’équipe de Mehdi Kammoun et les étudiants Ahmed Teyeb, Faycel Marsit et Kmar Laaridhi pour leur application « API des comptes rendus de visites Client ».

Le 2ème Prix revient à l’équipe de Abir Ben Achour et les étudiants Manel Saket, Ameni Kraiem et Dorra Touati , pour leur projet « Espaces de repos UBCI ».

Enfin, le 3ème prix est attribué à Atef Hadj Taieb accompagné des étudiants Skander Baccouch, Yaya Sopegue Soro et Abdelhamid Boukhari pour leur concept de « Monitoring Data Center ».

A noter que la deuxième édition du Challenge INNOVACT by UBCI conforte ainsi l’engagement de la banque en matière d’innovation bancaire et consacre la volonté de cette dernière d’intégrer étudiants et jeunes diplômés à une expérience collective de réflexion désormais annuelle.