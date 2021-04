Israël: Nétanyahou chargé une nouvelle fois de former un gouvernement

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a été désigné mardi 6 avril pour former le prochain gouvernement, au lendemain de consultations entre le président, Réouven Rivlin, et les partis élus aux législatives du 23 mars, les quatrièmes en moins de deux ans.

« J’ai pris ma décision sur la base des recommandations (des partis), qui indiquent que le député Benyamin Nétanyahou a une plus grande possibilité de former un gouvernement », a déclaré le président lors d’une allocution télévisée. « C’est pourquoi j’ai décidé de le charger de former un gouvernement. »

Habituellement, le président désigne le candidat ayant reçu le soutien de 61 députés, mais « aucun candidat n’a de réelle possibilité » de parvenir à ce seuil, a estimé Réouven Rivlin. Le premier ministre a remporté les élections législatives le 23 mars sans majorité claire. Mais lundi, 52 députés de la Knesset, le Parlement israélien, avaient recommandé au président de charger le premier ministre de la formation du prochain gouvernement. Le Likoud a obtenu aux élections le plus grand nombre de sièges au Parlement (30 sur 120) et reçu le soutien des partis ultraorthodoxes et, à l’extrême droite, du sionisme religieux.

Dans le camp opposé, déterminé à chasser du pouvoir le premier ministre à la plus grande longévité de l’histoire d’Israël, 45 députés avaient soutenu le centriste Yaïr Lapid, chef du parti Yesh Atid.