Israël : Nétanyahou et Gantz forment enfin un gouvernement d’union

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, et son ex-rival Benny Gantz ont annoncé, lundi 20 avril, la formation d’un gouvernement d’urgence, mettant fin à la plus longue crise politique de l’histoire du pays en pleine pandémie de Covid-19 et éloignant le spectre de quatrièmes élections législatives en plus d’un an.

Après seize mois de gouvernement de transition, trois élections législatives et de nombreux rebondissements, Benyamin Nétanyahou, 70 ans, et Benny Gantz, 60 ans, se sont retrouvés en soirée juste avant le début de Yom Hashoah, le « jour de la Shoah », qui se tient du coucher du soleil lundi à la tombée de la nuit mardi en Israël.

Ces entretiens avaient pour but de sceller l’union entre les deux anciens rivaux électoraux après de nombreuses tentatives vaines. Cette fois a finalement a été la bonne.

« Un accord pour la formation d’un gouvernement national d’urgence a été signé » par Nétanyahou, chef du Likoud (droite), et Gantz, le dirigeant du parti Bleu Blanc (centriste), ont fait savoir les formations des deux hommes dans un communiqué.