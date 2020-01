Israël: Netanyahu officiellement inculpé de corruption

Le procureur général d’Israël a officiellement inculpé le premier ministre Benjamin Netanyahu après l’abandon par ce dernier d’une ultime tentative d’obtenir l’immunité dans trois affaires de corruption, vient d’annoncer le quotidien londonien « The Independent ».

Ce développement intervient alors que Netanyahu est à Washington pour le lancement du plan de paix tant attendu de Donald Trump pour le Moyen-Orient, qui, selon des fuites dans les médias israéliens, devrait être la proposition de paix américaine la plus pro-israélienne à ce jour.

La décision d’inculper le Premier ministre ouvre la voie à l’ouverture d’un procès, juste avant les élections du 2 mars en Israël.

Netanyahu, qui est le plus ancien Premier ministre d’Israël, a été accusé de fraude, d’abus de confiance et de corruption en novembre dans trois affaires distinctes. Il a nié tout méfait et a rejeté à plusieurs reprises les poursuites judiciaires comme une “chasse aux sorcières politique”.

Il avait initialement demandé l’immunité contre les poursuites judiciaires mais a changé d’avis après qu’il soit devenu clair que le parlement israélien, la Knesset, se réunirait mardi pour en débattre et finalement rejeter sa demande.

Si cela s’était produit, cela aurait porté un coup humiliant au Premier ministre alors qu’il discutait de l’accord de paix avec le président Trump.