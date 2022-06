Issad Rebrab, Aziz Akhannouch, Ben Jelloun et leurs familles, sont les milliardaires de la région

Le nombre de milliardaires mondiaux est tombé à 2 668, contre 2 755 en 2021. La valeur nette totale des milliardaires du monde en 2022 est de 12,7 Milliards de dollars, contre 13,1 Milliards de dollars en 2021, selon Forbes.

Au Moyen-Orient, la liste 2022 des Arabes les plus riches, Nassef Sawiris est l’Arabe le plus riche du monde, avec une valeur nette de 7,7 milliards de dollars. Sa richesse a chuté de 600 millions de dollars par rapport à 2021, ce qui fait également de lui le plus grand perdant parmi les milliardaires arabes cette année. Cela est principalement dû à une chute du cours de l’action Adidas, dont Sawiris détient 6 %.

Au Maghreb, le milliardaire algérien Issad Rebrab et sa famille sont les deuxièmes Arabes les plus riches du monde et les seuls Algériens sur la liste. Au Maroc, c’est l’actuel 1er ministre Aziz Akhannouch et sa famille, ainsi que Othman Benjelloun & famille.

Au Liban, pays en crise aigüe, c’est le Premier ministre libanais Najib Mikati et son frère Taha. Tous deux vu leur richesse augmenter de 700 millions de dollars chacun. Ils ont chacun une valeur nette de 3,2 milliards de dollars. Cela, sans oublier la famille Hariri ( Fehed, Ayman et Bahaa) L’Egypte et le Liban, avec six milliardaires chacun, ont le plus grand nombre de milliardaires de la région.

En Egypte, on retrouve les trois frères Mansour Mohammed, Youssef et Yasseen, des deux frères Sawiris Nassef et Naguib et de Mohammed Al Fayed, l’ancien propriétaire de Harrods âgé de 93 ans.