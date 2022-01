Italcar signe une convention avec l’Association des Jeunes Experts Comptables de Tunisie

Une convention de partenariat a été signée entre ITALCAR, concessionnaire

officiel des marques Fiat, Alfa Romeo et Jeep et L’Association des Jeunes

Experts Comptables de Tunisie, afin de permettre aux membres de l’AJECT,

qui souhaitent acquérir un véhicule Fiat, Alfa Romeo ou Jeep, de bénéficier

de plusieurs offres avantageuses.

En effet, les membres de l’association des jeunes experts comptables qui

opteront pour un véhicule Fiat, Alfa Romeo ou Jeep profiteront de privilèges

numéraires avec des tarifs préférentiels sur les prix des véhicules neufs, et en

outre sur le service après-vente à savoir des réductions sur les pièces de

rechange d’origine et les frais de main-d’œuvre.

