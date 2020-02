JEEP Tunisie N°1 des ventes du segment SUV/4*4 Premium au cours du mois de Janvier 2020

La marque Jeep® a été lancée en 2015 par la société Italcar en Tunisie. Et depuis ces cinq dernières années, la marque a su s’imposer.

La marque Jeep® en Tunisie occupe aujourd’hui la première place du marché des concessionnaires dans le segment SUV Premium avec 23 immatriculations au mois de janvier 2020. Les meilleures ventes reviennent pour le modèle Renegade Restylé . Ce dernier dispose d’une identité propre, conçue pour la ville tout en conservant l’ADN de la marque à la calandre à sept fentes. Ce modèle est une vraie Jeep® contemporaine : jeune, dynamique, audacieuse et différentes de tous les autres SUV urbains.

Un des éléments phares de cette performance est « l’engagement » des équipes et le sens du leadership du top management Italcar. Ce dernier confirme sa position grâce à des modèles variés adaptés aux besoins du client. En effet, les SUV Jeep® peuvent être, selon les modèles, équipés des motricités 4×2 ou 4×4, et le rapport espace/capacité de chargement/fonctionnalités apporte une réelle sérénité pour préparer au mieux les moments d’évasions et d’aventure aux clients.

Aussi à l’aise en ville qu’hors des sentiers battus, les SUV Jeep® procurent un réel confort. Ce sont de véritables compagnons de route.

A l’échelle mondiale :

Le succès de la marque en Tunisie converge totalement avec l’awards obtenu par Jeep® Wrangler en 2019

Wrangler est la sixième Jeep® à recevoir le titre très envié de « 4×4 de l’Année en 2019 !