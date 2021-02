Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, quitte son poste de directeur général

C’est un passage de relais dans un groupe plus que jamais florissant. Mardi 2 février, Jeff Bezos a annoncé son intention de quitter ses fonctions de directeur général d’Amazon. Un retrait partiel puisque le multimilliardaire conservera le rôle de président du conseil d’administration, ce qui lui permettra de rester « engagé dans les grandes décisions » du groupe, a-t-il précisé dans un courrier adressé aux employés.

Jeff Bezos figure aujourd’hui, avec le patron de Tesla Elon Musk, parmi les candidats au titre d’homme le plus riche du monde. La libraire en ligne qu’il a fondée en 1994 est devenue l’un des géants du commerce sur Internet et a vu son activité encore se renforcer au cours de l’année écoulée – la pandémie de Covid-19 ayant fait exploser la demande en ligne et les besoins en services de cloud.

« Amazon n’a jamais été aussi inventive, c’est donc un moment idéal pour cette transition », a ainsi souligné Jeff Bezos dans le communiqué de résultats trimestriels du groupe, dont le bénéfice net a doublé au dernier trimestre de 2020 pour s’établir à 7,2 milliards de dollars. Le futur patron de l’entreprise, Andy Jassy, est lui-même à la tête de la branche cloud qu’il a fondée en 2003, Amazon Web Services. Moins connue, c’est aussi l’une des activités les plus profitables du groupe, leader du marché devant Microsoft et Google.