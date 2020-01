Jemli coincé par Saïed, faisait-il un bluff ? Le grand cafouillage!

Cela fait maintenant 47 jours que le missionné Habib Jemli promet son gouvernement, qui n’est toujours pas officiel, malgré une naissance au forceps. A plusieurs reprises, Jemli avait joué le suspens jusqu’à la lassitude, pour sortir enfin annoncer qu’il a fait son gouvernement dont il ne pourra pas donner la liste et les noms.

Et alors que Jemli déclarait que la liste était fin prête et qu’il l’avait donnée au chef de l’Etat qui convoquera l’ARP pour le vote de confiance, la présidence de la République publiait un étrange communiqué, qui taclerait presque le chef de gouvernement missionné. «Il était attendu que la conférence de presse, qui a précédé la rencontre [Ndlr : De Jemli avec Saïed], soit consacrée à la présentation du nouveau gouvernement. Mais il a été cependant préféré de continuer les consultations, et retarder l’annonce du gouvernement pour de plus brefs délais». C’est ce que disait textuellement le communiqué de la présidence de la République.

Il était alors clair, que quelque chose n’allait pas encore, entre Saïed et Jemli, qui le niait pourtant en réponse à la question d’un journaliste qui, comme ses collègues, se fera «insulter» sans réagir par un Jemli qui leur en veut de «ne pas savoir poser les bonnes questions».

Jemli, qui refuse de dévoiler la liste, la promettait pour le 2 janvier 2020, alors que la présidence de la République la renvoyait pour un délai indéfini dans son propre communiqué. S’il n’y a pas contradiction entre les deux déclarations, il y a au moins un énorme cafouillage. Cela d’autant plus que jamais encore, depuis le tout premier gouvernement de la deuxième République en Tunisie, un chef de gouvernement n’avait essayé de cacher la liste de son propre gouvernement, et n’avait jamais délégué son annonce à la présidence de la République et encore moins à la présidence de l’ARP pour en dévoiler les noms. Pourquoi donc ce cafouillage? Qu’est-ce qui s’est réellement passé entre Jemli et Saïed, dont la personne chargée de la communication était présente à la conférence de presse de Jemli? Jemli aurait-il essayé de faire un grand bluff, ou un passage en force?

Et le cafouillage se poursuit, lorsqu’Ennahdha publie le même jour du 1er janvier 2020, un communiqué où elle indique que Rached Ghannouchi a rencontré Jemli et a fait des remarques à propos de la liste du gouvernement, «des remarques dont le but est d’améliorer la proposition [Ndlr : de gouvernement de Jemli], pour qu’elle réponde au mieux aux attentes des Tunisiens». On comprendrait presque, qu’il y a encore des choses à régler dans le même gouvernement que Jemli disait définitif et dont Saïed renvoyait l’annonce à «de plus brefs délais» !

Entretemps, la blogosphère fourmillait de listes, dont une signée de la main de Jemli. On y a pu vérifier quelques noms, et qui semblaient réellement obéir au critère de la compétence que voudrait Jemli. D’autres disaient ne pas être au courant et n’avoir jamais été contactés par l’équipe de Jemli ou lui-même. D’autres encore, parmi les noms qui y figuraient, n’avaient rien d’indépendants, d’autres archi-inconnus.

Dans ces listes, le nombre des membres du gouvernement dépassait les 40, ce qui est trop grand pour un gouvernement de crise, dans un pays en grande difficulté de ressources financières. Un gouvernement de presqu’une quinzaine de secrétaires d’Etat, dont l’un aurait la barbe plus que fournie d’un islamiste et dont même la femme porterait le Nikab, alors que ce système de ministres doublés de secrétaires d’Etat avait déjà démontré ses limites et beaucoup de défaillances.

Tout cela, n’est pour l’instant que conjectures. Ce qui reste sûr, c’est que le gouvernement qu’attendait tout un pays, n’est pas encore fait et qu’il y a un grand cafouillage, qui ne semble pas prêt de s’éclaircir !