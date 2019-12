Jemli tente le va-tout et décide d’un gouvernement, uniquement de compétences

Une rencontre s’était déroulée, ce lundi 23 décembre 2019 à Carthage, entre le chef de l’Etat, le chef du gouvernement missionné, Youssef Chahed pour le parti Tahia Tounes, Rached Ghannouchi pour Ennahdha, et les SG d’Ettayar et du Mouvement Populaire. Suite à cette réunion, Habib Jemli a organisé un point de presse, où cours duquel il a annoncé l’arrêt de l’actuel processus de négociation pour la constitution du gouvernement qui avait concerné une large gamme de partis politiques, pour garantir leurs appuis à l’ARP pour le gouvernement. Jemli a aussi annoncé sa décision que son prochain gouvernement, sera uniquement constitué de compétences indépendantes, et qui n’auraient aucun lien avec les partis politiques. Ce « revirement », qui semble être accepté par tous les partis présents à la réunion avec le chef de l’Etat Kais Saïed, est donc susceptible, d’annoncer une nouvelle période de, non-plus de négociation, mais de recrutements directs par Jemli