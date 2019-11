Jendouba: Un nouveau guichet SONEDE au profit des habitants

Le district de la Société Nationale de Distribution et d’Exploitation des Eaux (SONEDE) à Jendouba a créé, jeudi, un nouveau guichet pour le paiement de factures d’eau au profit des habitants de Bousalem et Bou Aouane.

L’objectif est de permettre à 14 mille abonnés dans ces régions de bénéficier des services de la SONEDE et de payer leurs factures de consommation, a indiqué Ali Marmouri, gouverneur de la région.

Installé à Bousalem, le nouveau guichet contribuera à alléger la pression et réduire l’encombrement au niveau du district régional de la SONEDE et des bureaux de poste à Jendouba, a souligné au correspondant de TAP, Kamel Jemai, chef du district.

Plusieurs habitants de Bousalem et Balta Bou Aouane, qui étaient contraints de se déplacer à Jendouba pour régler leurs factures, se sont réjouis de l’ouverture de ce guichet et du rapprochement des services de la SONEDE.