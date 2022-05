Jerandi rencontre le président du Conseil présidentiel libyen

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens Othman Jerandi, s’est entretenu, vendredi, en marge de sa participation au Sommet extraordinaire de l’Union africaine qui se tient à Malabo (capitale de la Guinée équatoriale), avec le président du Conseil de la présidence libyen, Mohamed Al-Mnefi.

Jerandi a, à cette occasion, souligné que la Tunisie est toujours en faveur d’une solution basée sur le dialogue et le consensus en Libye. « Une solution permettant à la Libye de contribuer à l’intégration économique entre les pays de son voisinage et à consolider la paix et la stabilité dans la région de l’Afrique du nord », indique un communiqué publié samedi, par le département des Affaires étrangères.

Le ministre a fait part de la disposition de la Tunisie à soutenir la Libye dans les instances et échéances internationales.

Pour sa part, Al-Mnefi a dit espérer que les pays du voisinage et la communauté internationale continueront à encourager une solution consensuelle inter libyenne qui répond aux aspirations du peuple libyen en matière de paix et de stabilité.

Il a exprimé sa reconnaissance à la Tunisie pour sa position en faveur d’un consensus en Libye.