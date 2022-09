Entretien téléphonique du ministre des Affaires étrangères avec son homologue estonien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a eu, mercredi, un entretien téléphonique avec son homologue estonien, Urmas Reinsalu.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, M. Jerandi a insisté sur l’importance de profiter de la célébration du 30ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Estonie pour « donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale dans divers domaines ».

Il a, dans ce sens, réitéré l’importance de consolider les échanges commerciaux, de promouvoir les investissements et d’encourager le tourisme. Il s’agit, aussi, de renforcer l’échange mutuel de compétences et d’expertises et de prospecter de nouvelles opportunités de partenariat, en particulier dans les domaines les plus prometteurs et ceux à valeur ajoutée.

M. Jerandi a salué la coopération établie entre les deux pays dans le domaine des nouvelles technologies.

En mai dernier, la Tunisie et l’Estonie ont signé deux mémorandums d’entente dans les domaines de la digitalisation et de l’e-gouvernance.

Par ailleurs, M. Jerandi a informé son homologue estonien « des priorités nationales en rapport avec le processus de réformes en Tunisie ». Il a réaffirmé, à cette occasion, l’attachement indéfectible de la Tunisie aux principes des droits de l’Homme et aux libertés publiques.

De son côté, le ministre estonien des Affaires étrangères a souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Tunisie dans tous les domaines, en particulier l’e-gouvernance et la digitalisation des services orientés vers le citoyen.

Il a, également, réaffirmé le souci de son pays de renforcer la concertation au plan bilatéral, multilatéral et européen concernant les questions d’actualité internationale, en particulier les défis posés par la guerre entre la Russie et l’Ukraine et son impact direct sur la sécurité alimentaire et énergétique dans le monde.

En outre, les deux parties ont échangé les vues sur plusieurs questions internationales d’intérêt commun et discuté de la participation de l’Estonie au 18ème Sommet de la Francophonie, prévu les 19 et 20 novembre prochain, à Djerba, en Tunisie.